Pärnu Uue Kunsti Muuseumi näitus "Metslased" mõtestab puude elu

Peamiselt fotodest koosnev näitus väljendab nii rõõmu kui ka muret metsa läinud, metsa jäänud ja metsast pääsenud rahva saatusest.

"Meil on meeletult uhked alleed ja väga haruldased puud, aga meie suhtumine neisse on nagu tõeliste metslaste suhtumine, nii selle sõna halvas kui ka heas tähenduses," sõnas näituse kuraator Mark Soosaar.

Soosaarelt on näitusel väljas fotod Pärnu uhketest puiesteedest, mida on aastate jooksul ka maha võetud. Tema sõnul tuleks vanade puude tähtsust mõista ka poliitikutel ja alleede mahavõtmise otsused ei tohiks sündida kergekäeliselt. "Kui me ei austa vanu puid, siis me ei austa ühtlasi ka vanu inimesi, nende kogemusi ja nende teadmisi ajaloost ning nägemusi tulevikust," sõnas Soosaar.

Hendrik Relvelt näeb fotosid eestlaste neist pühadest puudest, mida tänaseks enam ei ole. Lood neist elavad aga edasi. "Põlispuud in memoriam ehk siis puud, mida enam ei ole. See tundus mulle päris huvitav, sest ma olen enamasti püüdnud ikkagi pildistada elavaid puid. Aga kuna ma olen neid juba pool sajandit pildistanud, siis tuli täitsa huvitav tasand välja, et tõesti on nii ka võimalik teha, et just need, mida enam ei ole," sõnas fotograaf.

"Öeldakse, et põlispuud on justkui igavesed võrreldes inimese elueaga, aga tegelikult on nad elusolendid, neil on ka oma iga, ja mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem ma saan aru, et mõne vägeva puu puhul enam polegi väga tähtis, et kas ta on praegu elus või oli ta kunagi. Kui ta oli väga vägev puu, siis ta väärib ka mälus säilitamist," lisas Relve.

Fotograaf Kaupo Kikkaselt näeb seeriat "Treescape", kus fotokunsti ja puitu ühendades on puud saanud uue elu.

"Kõik see puit on kunagi olnud kellegi kodu, ehk me teame, et metsade sees leidub endiselt vanu, tühjaks jäänud talusid, mille katused on juba sisse varisenud. Nendest taludest ma käin seda puitu korjamas, tegelikult kogu see minu "Treescape" komplekt või näitus on üks suur austusavaldus süsinikuringile. Ma lihtsalt varastan ühe faasi sellest puiduringist vahepeal siia enda kunsti teenistusse ja kunagi kindlasti on ta jälle maapinnas ja tuleb uus seeme ja tuleb uus puu," selgitas Kikkas.

Näitusel näeb veel ka filme, graafikat ja maale. "Metslased" on Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avatud 20. aprillini.