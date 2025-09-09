Kinodesse jõuab Soome, Eesti ja Rootsi koostöös valminud mängufilm "Orenda"

Loo keskmes on luteri preester Natalia, kes kirikus pettununa ümbritseva maailma eest kaugele saarele põgeneb. Tema ainsaks kaaslaseks on orvuks jäänud noor poiss, kes elab oma maagilises maailmas.

Filmi peaosas astub üles Alma Pöysti, kes on muu hulgas mänginud Aki Kaurismäki viimases filmis "Langenud lehed". Tema läbimurre toimus 2020. aastal Tove Janssonina filmis "Tove Janssoni rääkimata lugu". Teine peaosaline Pirkko Saisio on ühtlasi filmi stsenarist.

"Orenda" on Eestis filmitud, Eesti näitlejatest teevad kaasa Tambet Tuisk ja Juhan Ulfsak. Lisaks on loomingulise meeskonnas filmi peakunstnik Tiiu-Ann Pello, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, grimmikunstnik Kaire Hendrikson, valgusmeister Taivo Tenso ja paljud teised. Muu hulgas näeb filmis kodumaist barokkorkestrit Corelli.

"Režissöör Pirjo Honkasalo on üks rahvusvaheliselt tuntumaid Soome filmitegijaid. Eestlastele on ta tuttav eelkõige oma dokumentaalfilmide kaudu, millest osad ka Eestiga seotud on olnud. Pirjo viimane projekt, mängufilmi "Orenda", jõudis meieni läbi Soome kolleegide, olles loogiline jätk meie senisele koostööle," avas filmi produtsent Pille Rünk.

Filmi Eesti tootja on Allfilm ning produtsendid Pille Rünk ja Ivo Felt.