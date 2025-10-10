X!

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

Teater
Uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed
Uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Teater

Reedel, 10. oktoobril avati pärast pea viis aastat kestnud uuenduskuuri Tallinna Linnateatri värske kompleks, mille arhitektuuri ja sisearhitektuuri teostasid Salto ja Pink arhitektuuribürood. Linnateatri näitleja Indrek Sammuli sõnul ei ole vaatamata muutustele teatrimajale omane soojus kadunud.

Laiale tänavale kogunes täna teatri- ja kultuurirahvas, sest pikk pikk ootusaeg sai piduliku lõpu. Samal ajal valmistusid näitlejad lava taga, sest avaõhtul toimub lausa viis esietendust.

"Me oleme nii elevil ja erutunud kõik. Just arutasime grimmitoas, et see on nagu kollektiivne unetus. On suur rõõm, suur tänutunne ja suur vastutus selle maja ees," rääkis Hele Kõrve.

"Ma ei tunne veel selles majas õigeid kohti ära. Ma ikkagi veel seiklen. Juhtus päriselt ka nii, et ma eksisingi ühe proovi ajal ära," lisas Kõrve.

Oma hõngu ei ole teatrimaja näitlejate sõnul remondiga õnneks kaotanud. "Need inimesed, kes on siin harjunud käima ja uuesti tulevad, siis see soojus on siin alles, vaatamata sellele et uues osas võib olla suur muutus toimunud," tõdes Indrek Sammul.

Avamisel oli kohal ka linnaeatri ehituse eest pikalt võidelnud Linnateatri kauaaegne juht Elmo Nüganen. "Olen siin ühelt poolt väga rahuliku tundega, teisalt on väike ärevus sees. Näen väga paljusid inimesi, mille üle on hea meel, palju tuttavaid. Väga palju inimesi, kes on erinevatel aegadel ja rinnetel kaasa aidanud, et see võit siia Laiale tänavale ära tuua," rõõmustas Nüganen.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

