Elektron.art veebiplatvormil etendub Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite lavastus

25. jaanuaril esietendub elektron.art veebiplatvormil TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 3. kursuse lavastaja-, koreograafia- ja näitlejatudengite lavastus "Ligipääsmatuse poolus". Etendused on kõigile huvilistele tasuta, kuid vaja on eelregistreerida .

Lavastus leiab aset veebi vahendusel ning tudengid on võtnud nõuks uurida, milles võrdlemisi uus teatrivorm seisneb ning milliste vahenditega sellele üldse läheneda. Kui teatrisaal laieneb vaatajate kodudesse, on voogteater siis sarnane pigem teatrile, filmile või ehk hoopis otseülekannetele ühismeedias?

"Lavastus keskendub koosloomele ja koosviibimisele. Meil ei ole ühte loomingulist juhti, vaid lavastus on sündinud kogu tiimi koostööna," selgitas lavastuse saamislugu üks autoritest Ruslan Stepanov.

Hendrik Kaljujärv sõnas, et kuna Elektron on teatrina oluliseks hüppelauaks noorele ja kasvavale etenduskunstnikule, siis on meile väga oluline koostöö ülikoolidega, et anda alustavatele kunstnikele võimalus otsingulisusele ja eksperimentaalsusele. "Elektroni eesmärgiks on luua julgeid ja inspireerivaid teoseid, mis esitavad väljakutse ühiskonna normidele."

Esietendus on 25. jaanuaril kell 20, järgmised etendused toimuvad 26. ja 27. jaanuaril kell 20 elektron.art lehel.

Lavastuse autorid on Eva Maria Aru, Karl Jakob Bartels, Pamela Ebber, Madleen Maria Kirja, Kärt Kokkota, Getriin Kotsar, Isabel Laiapea, Maria Helena Seppik, Kristjan Taska, Ronja Marie Tepp, Robin Täpp, Aleks Mathias Viidik, Oskar Viirand, Jaagup Maidla, Deili Post, Sten-Hendrik Killak, Robin Valge, Kris-Kervin Mölder, Laura Sinimäe, Heneliis Notton, Ruslan Stepanov, Jürgen Volmer, Taavet Jansen, Siim Reispass.