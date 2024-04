Ruslan Stepanov oma lavastusest "Küsi minu kehalt": laval sünnib uus keel

"Küsi minu kehalt" fookuses on iga esitaja keha kui puhas materjal. Kuus etendajat toovad vaataja ette oma individuaalse kogemuse ja koreograafia, mille kordused peaksid lõpuks mõjuma tervikuna.

Ruslan Stepanovi sõnul on lavastuse põhifookus koreograafia, mitte otseselt tants. "Me fikseerime materjali, mis võiks korduda iga kord ja mis näeb välja lõpuks nagu tekst. Keha oskab rääkida, näiteks mõned žestid on tuttavad meie jaoks, me saame aru, mis see tähendab, aga kui me abstraheerime, siis võib-olla tekib uus keel, mis otseselt hetkel ei tähenda midagi, aga äkki publik saab interpreteerida seda, mida nad näevad läbi koreograafia ja liikumismaterjali," rääkis koreograaf.

"Küsi minu kehalt" esietendub Elektroni kunstisaalis 4. aprillil kell 20.00