Elektron toob publiku ette Taavet Janseni ja Tambet Tuisu ühistöö "Memento"

"Memento" on füüsiline ja poeetiline rännak kolme näitleja esituses läbi nende mineviku, oleviku ja tuleviku. Taavet Jansen selgitas, et Tambet Tuisk eksperimenteerib meetodiga, mida ta nimetab vooks. "See voog, meetod, algab tühjusest. Valetan, ses on tühjusest pisut enam – võib-olla näritud näts või teibitükk. Igatahes võib öelda, et seal on tühjusega samaväärselt tühi objekt. See objekt viib näitlejad enda elu ja kaasaja ühiskonna peegelduseni," ütles ta ja lisas, et seda, kuidas peegelduseni jõutakse, teab aga ainult Tambet Tuisk ise.

"Memento" on ka osa Taavet Janseni uurimisprojektist "INDEX - Digitaalse publiku ühendamine loojatega online sündmusel", mille raames uuritakse digitaalse kultuurikogemuse ühte põhilist probleemi: sünergia loomine digitaalselt vahendatud kunstiteose vaatajate ja esitajate vahel.

"Memento" on hübriid-lavastus. Veebivaatajad saavad sekkuda etendusse elektron.art leheküljel, aga kellel on soov vaadata füüsilises ruumis, saab tulla kohapeale Viljandisse Cyclorama stuudiosse (Turu 7), kuhu pääseb eelregisteerimise alusel.

Etendajad on Luisa Lõhmus, Maria Valk, Johanna Vaiksoo, Liisbeth Kala, Anumai Raska, Pirte Laura Lember, Theodor Tabor, Saamuel Pilpak, Germo Toonikus.