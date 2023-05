Von Krahli Salongis esietendub Anumai Raska soololavastus "Parasiidiaed"

Lavastus on saanud tõuke sundmõtetest ja vajadusest võtta ühiskonnas pinevust tekitavate nähtuse suhtes konkreetne seisukoht. "Mind huvitab, mis hetkel me muutume olendiks, kes ei erine palju parasiidist, kuid keda me siiski omana tajume," ütles lavastaja Anumai Raska ning lisas, et küllus ja ihalus aina enama järele viib mitte ainult maailma, vaid ka enesehävituslike tegudeni. "Kuna vabandusi enese ees enam üks hetk ei ole, siis oleme sunnitud tekitatud rõlgust armastama ja poetiseerima."

Laval on Anumai Raska ise, meeskonda kuuluvad Jan Teevet, Katariina Unt, Taavi Villak, Roland Karlson, Terje Kähr, Berta Kelder, Kadi Meriluht ja Gerda Lizett Puju. Kujundus Piret Parrest, Tindur Leskin, Joosep Kurm ja Berta Kelder.

Anumai Raska on osalenud etendajana mitmetes, sh rahvusvahelistes töödes, viimati "Pure Pink Pox" (The Biofilm Sisters, Raudva asendajana) ja "Läbi kukkumine" (Keithy Kuuspu). Isikliku loominguga on Anumai astunud üles erinevatel sündmustel, galeriides kui teatrilavadel.