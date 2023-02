Selgusid Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eestit esindava töö "Kodupeatus" etenduskunstnikud

Maist kuni novembrini elab Veneetsia korteris kokku üheksa etendajat, kes kordamööda võõrustavad Eesti paviljoni külastajaid paigas, mis on ühtaegu nii kodu kui lava.

"Oma kandidatuuri projektis "Kodupeatus" osalemiseks esitas 125 inimest, kelle hulgas oli nii näitlejaid, etenduskunstnikke, etenduskunsti-, arhitektuuri-, sisearhitektuuri- ja urbanistikatudengeid kui ka rahvusvahelisi loomeinimesi. Väga tugevate kandidaatide tõttu valisime välja esialgsest rohkem etenduskuntsnikke ja saime taaskord kinnitust, et eluruumi temaatika kõnetab paljusid ning on aktuaalne," ütles arhitekt ja kuraatormeeskonna liige Aet Ader.

Eesti käsitleb Veneetsia arhitektuuribiennaalil elamispinna kättesaadavust ja kodu tähendust. Projekti "Kodupeatus" kuraatorid on Aet Ader, Mari Möldre ja Arvi Anderson arhitektuuribüroost b210. Koostöös Liisa Saaremäeli, Keithy Kuuspu (lavastajad), Kairi Mändla (stsenograaf) ja Markus Robamiga (helilooja) luuakse installatiivne lavastus Veneetsias asuvasse korterisse, mis jõuab Eesti paviljoni külalisteni etenduskunstnike esituses.

Eesti paviljoni etenduskunstnikud on Arolin Raudva, Kirill Havanski, Anumai Raska, Külli Teetamm, Eline Selgis, Paula Veidenbauma ja Johhan Rosenberg.

Lavastaja Keithy Kuuspu sõnul saab nüüd sukelduda loomeprotsessi ning alustada prooviperioodiga. "Eesti paviljonis on installatsioon põimunud etenduse formaadiga. Korter, kuhu külastajaid oodatakse, on ühtaegu nii elupaik kui ka lava. See kogemus on paras väljakutse kõikidele etendajatele, sest nädalateks saab isiklikust ruumist avalik ehk kodu uksed on külalistele avatud kaheksa tundi päevas. Kuna iga etendaja saab ruumi ja selles toimuvat vastavalt enda olemusele ja vajadustele muuta ning erinevate külastajatega suhestuda, siis võib oodata päevast päeva kordumatut ja ainulaadset kogemust," lisas Kuuspu.

XVIII Veneetsia arhitektuuribiennaal The Laboratory of the Future avatakse 20. mail 2023 ning selle peakuraator on Lesley Lokko. Eesti paviljoni avamine toimub 18. mail ning Veneetsias saab seda külastada 26. novembrini.

Eesti on seni osalenud Veneetsia biennaalil kümme korda. 2021. aastal esindas Eestit Veneetsias ekspositsioon "Plats! Väärikas kahanemine", mis uuris kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi parandamist.