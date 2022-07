Eestit läheb Veneetsia arhitektuuribiennaalile esindama töö "Kodupeatus"

"Kodupeatus" toob biennaalikülastaja kolmekordsesse elumajja Veneetsia südames, et rääkida elamispinnast, selle kättesaadavusest ja kodu muutuvast rollist üleilmastuvas maailmas. Kuraatormeeskonna soov on kutsuda inimene avaliku ruumi dekoratsioonide keskelt privaatsesse koju, mis pakub kõrvalekallet Veneetsia arhitektuuribiennaalile omasest melust ning kontrollitud ruumist.

"Kodu on inimese jaoks kõige isiklikum ruum, ometi mõjutavad ka kodusid avalikud otsused ja ühiskondlikud protsessid. Üha sagedamini räägitakse näiteks nii Eestis kui kogu maailmas kodu kättesaadavuse temaatikast ja kus oleks veel kujundlikum elukinnisvara teemasid käsitleda kui mitte Veneetsias, kus endale isiklikku ruumi lubada saavad vaid vähesed," kommenteeris arhitekt ja kuraatormeeskonna liige Aet Ader.

Teise vooru pääses viis tööd, mis kõik jäid žüriile silma huvitavate teemapüstituste ning ajakohaste küsimustega. Teise vooru pääsesid lisaks võidutööle Villem Tomiste "Müstika", Yael Reisneri, Margit Mutso, Maris Kerge ja Paula Strundeni "Inimene on oluline; väike on ilus"; Jõnn Sooniste, Xenia Sooniste, Andreas Krigoltoi ja Katariin Mudisti "Convincing Architecture" ja Riho Västriku, Ekke Västriku, Kadri Kerge ja Maris Kerge "Kamuflaaž".

Eesti paviljoni komissar ja Eesti Arhitektuurikeskuse juht Raul Järg tõi välja, et võidutöö puhul sai määravaks kogenud meeskond, kes on ka varasemalt loonud suuremahulisi näituseid. "Usun, et Aet Ader, Mari Möldre ja Arvi Anderson suudavad luua järgmisel aastal Veneetsias ekspositsiooni, mis kõnetab rahvusvahelist publikut ja on inspireeriv ka kodusele arhitektuurihuvilisele," lisas Järg.

18. Veneetsia arhitektuuribiennaal The Laboratory of the Future avatakse 20. mail 2023 ning selle peakuraator on Lesley Lokko. Eesti on seni osalenud Veneetsia biennaalil kümme korda. Viimati, 2021. aastal esindas Eestit Veneetsias ekspositsioon "Plats! Väärikas kahanemine", mis uuris kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi parandamist.