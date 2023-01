Elektron avab hooaja Ruslan Stepanovi ja Liisbeth Horni vestlussarjaga "Metaeeter"

Ruslan Stepanov ja Liisbeth Horn on tunnustatud koreograafid, kes on neljapäeval toimuvasse otsesaatesse kutsunud kaasaegse etenduskunsti valdkonnas tuntud kunstnikud, õppejõud ja organiseerijad. Esimese saate külalised on Liisa Saaremäel, Johhan Rosenberg, Kai Valtna, Kaja Kann, Karl Saks, Nele Tiidelepp, Annika Üprus ja Hendrik Kaljujärv.

"Soovime keskenduda inimestele, kes esindavad Eesti teatri eksperimenteerivamat ja otsingulisemat külge. Vabakutseliste argipäeva mõtted ja jutud on mulle alati põnevad olnud," rääkis Stepanov. "Seda ei pea ilmtingimata vaatama. Keda aga tõmbab Twitchis levinud live stream'i formaat, kuid tunneb puudust performatiivsusest, siis on see sari kindlasti nende huvi väärt," lisas Horn.

Vaatajad saavad otsesaates küsimusi küsida, nõu anda ja kommenteerida. "Metaeeter" on interaktiivne kombinatsioon voogülekandest ja vana kooli jutusaatest. Esimene otsesaade kestab tegijat sõnul vähemalt neli tundi järjest.

Esimene "Metaeeter" on eetris neljapäeval, 26. jaanuaril kell 20. Teine saade on uute külaliste ja teemadega eetris 21. veebruaril kell 20.00.