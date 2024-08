Elektron.art alustab sügishooaega kahe esietendusega

"Tsau mis teed" on Nele Tiidelepa, Henri Särekanno ja Siim Preimani koostöös sündinud uuslavastus, mis uurib sõpruse olemust ja selle kasvamise tingimusi. Lavastus keskendub hetkedele, mis tekivad rändamise, töö ja tavaelu piiride hägustumise ning tervendavate protsesside igatsuse käigus. Lavastuse loojad – Nele, Henri ja Siim – jagavad ühist huvi, uurides, kuidas need hetked kujundavad meie igapäevaelu ja inimsuhteid.

"Inimeses hoitud II: Õietera su sees" on jätk Liis Varese ja Taavet Janseni varasemale tööle "Inimeses hoitud", mida on defineeritud kui lavastatud installatsioon ehk pikale venitatud etendust. "Inimeses hoitud II: Õietera su sees" on segareaalsus lavastus, kollektiivne mõtteruum, kus keeleline mõtlemine kohtub instinktiivse füüsisega. See on füüsiline lugemiskogemus, mõtete koreograafia, mida vaataja saab kogeda segareaalsuse prillide kaudu oma isikliku keha vahendusel. Lavastus sünnib tihedas koostöös Dortmundi teatri ja digiakadeemiaga ja saab hoo sisse juba oktoobris PAD festivalil Wiesbadenis Saksamaal ja novembris IMPACT festivalil Lieges Belgias.

Elektron.art jätkab eelmisel hooajal alguse saanud lühiaktsioonide sarjaga "Gestuurid". Hooaja jooksul on kavas viis aktsiooni ja igasse nendest kaasab elektron.art kaks erinevatest valdkondadest kunstnikku.

"Tsau mis teed" esietendub 10. septembril kell 19:30 Elektron.art kunstisaalis ja järgmised etendused on 13., 18., 21. ja 25. septembril.

"Inimeses hoitud II: Õietera su sees" Eesti esietendus on kavas 14. novembril Tartu Ülikooli raamatukogus Tartus, kus see jääb vaadatavaks jooksvalt kuni 28. novembrini.