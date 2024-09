Elektron.art kunstisaalis esietendub sõprust uuriv lavastus "Tsau mis teed"

Lavastus tegeleb eluliste kogemuste baasil sõpruse fenomeniga. Kolm kunstnikku-mõttekaaslast uurivad, kuidas sõprus tekib ja kas seda saab kuidagi korraldada. Ühtlasi lahkavad etendajad igasuguse suhte ja selleks vajaliku tahte universaalset mudelit.

"Huvitav ongi seda proovile panna ja vaadata, kui kaugele see tahe venib, sest suhtes on väga suur osa – eriti loomingulises koostöös – usaldusel," selgitas Siim Preiman. "Usaldus on pime, seda peab pimesi usaldama, ja see ongi see, kus see tahe on viimane vundament. Sa pead pimesi uskuma, et tahe ei ole kuhugi kadunud. See on vahepeal närvesööv, aga tegelikult tulemusi toov," leiab ta.