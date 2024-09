Pildid: Viljandis avanes pärandtehnoloogia näitus "Ajajõgi"

Rahvusliku käsitöö ja talukujunduse eriala kutsusid 30 aastat tagasi ellu Anu Raud ja Mare Hunt. Hiljem nimetus muutus ja nüüd on selle alla koondunud neli eriala: tekstiil, ehitus, metallitöö ja uusimana ringtehnoloogia. Tegemist on kogu Euroopas unikaalsete õppekavadega, kus õpitakse pärandipõhist käsitööd tegema, uurima ja loovalt tõlgendama.

"Kuigi alustati tekstiliga, siis tegelikult eesmärgiks on ju nendel õppekavadel katta kõik Eesti pärandile omased käsitöötehnikad, materjalid, oskused, kompositsioonivõtted. Meie vilistlaste hulgas on ridamisi väga häid õppematerjalide koostajaid, koolitajaid ja muidugi ka meistreid, nagu siin on näha," rääkis pärandtehnoloogia õppekava programmijuht Ave Matsin.

Kultuuriakadeemia vilistlane ja tekstiili eriala lektor Kristi Jõeste tõi näitusele mitu paari imepeenest lõngast kootud kindaid. Ka kõik teised autorid toovad tänapäeva vanu käsitöötraditsioone, jättes ruumi tõlgendustele.

"Nad on nii head materjali tundjad, et võib-olla teinekord on vaja muudatusi teha materjali valikus: ei ole mõistlik enam teha kõike otsast lõpuni ise, ise töödelda materjale. Võib-olla on teised värvid tänapäeva inimesele meeli köitvamad. Ja loomulikult ka funktsioon – me ei käi tänapäeval enam nii palju kirikus, et meil oleks vaja üliuhkeid rahvarõivaid, me ikkagi stiliseerime need praegusesse aega, et ka noored inimesed tunneksid huvi, mis on kunagi olnud," rääkis Jõeste.

Pärandtehnoloogia erialade õpetamine on muutnud ka Viljandit: 1.–5. oktoobrini oodatakse kõiki huvilisi Viljandisse rahvusvahelisele pärandusfestivalile.

Näitust "Ajajõgi" saab Rüki galeriis vaadata 12. oktoobrini.