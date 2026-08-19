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Fotod: Riigikogus avatakse iseseisvumise taastamisele pühendatud vaibanäitus

Kunst
Eesti iseseisvuse taastamisele pühendatud vaibanäitus „Pärandist põimitud“
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Kunst

Riigikogus avatakse kolmapäeval Eesti iseseisvuse taastamisele pühendatud vaibanäitus "Pärandist põimitud".

Põimevaibanäituse autoriteks on Anu Raud, Christi Kütt ning Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava tekstiili eriala üliõpilased.

Põimevaiba juured ulatuvad Eesti talukultuuri, kus vaip oli ühtaegu nii tarbeese kui ka tähenduste kandja. Näitusel astuvad omavahel keskustellu arvukad eri sõnumit kandvad põimevaibad. Iga elu on ainulaadne muster, mis on segu inimese elusündmustest, tegudest, suhetest, tunnetest ja mõtetest. Sama on vaipadesse kootud mustritega – põimitud värvid, kujundid ja märgid jutustavad lugusid kodust, loodusest, inimestest ning ajast.

Anu Raua vaibalooming ühendab Eesti rahvakunsti pärandi, isikliku mälumaastiku ja sügava austuse maaelu vastu. Tema teoseid iseloomustavad tugev sümbolikeel, kompositsioon ning oskus põimida argielu esemeid ja rahvuslikke motiive kunstiliseks tervikuks. Raua juhendamisel ja eeskujul on sirgunud terve põlvkond tekstiilikunstnikke ja käsitöömeistreid, kes ammutavad inspiratsiooni rahvapärandist.

Christi Kütt on õppejõud, rahvusliku tekstiili eriala esimese lennu vilistlane ja põimevaipade looja, kes käsitleb Eesti traditsiooniliste vaipade pärandit kaasaegses võtmes, põimides neisse lugusid, sümboleid ja isiklikke tõlgendusi.

Näitusel esitatud vaipade autoreid seob Viljandi kultuuriakadeemia, kus 1994. aastal avati Anu Raua eestvedamisel rahvusliku tekstiili eriala, millest on välja kasvanud pärandtehnoloogia õppekava.

Eesti ainelise kultuuripärandi uurimis- ja arenduskeskuses pakutava õppe eesmärk on hoida, uurida ja loovalt edasi arendada Eesti traditsioonilist käsitöökultuuri, ühendades pärandi tänapäevase elu vajadustega. Tekstiili-, ehituse, metallitöö või ringtehnoloogia erialal on võimalik õppida tundma kõiki põhilisi kohalikke käsitöötehnikaid, -oskusi ja -materjale. Üks tekstiiliõppe olulisi osi on algusest peale olnud ka põimevaipade kavandamine ja kudumine.

Näituse avab 19. augustil riigikogu esimees Lauri Hussar. Näitus jääb Toompea lossi kunstisaali ja istungisaali esistel seintel avatuks 15. oktoobrini 2026. Näitusega tutvumiseks esmaspäevast neljapäevani ajavahemikus kell 10–16 on Toompea lossi sisenemisel vaja esitada isiku tõendav dokument.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kirjandusministri juures

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