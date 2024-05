Ülle Lichtfeldt: see, kes on lavale loodud, jõuab sinna igal juhul

Rakvere teatris töötav näitleja Ülle Lichtfeldt, kes pole ühtegi teatrikooli lõpetanud, usub, et see, kes on lavale loodud, sinna igal juhul jõuab – selle nimel tuleb lihtsalt kõvasti vaeva näha.

Suvel puhkamise asemel kolmes erinevas lavastuses üles astuv Ülle Lichtfeldt nentis kultuurisaates "OP", et huvitavatele pakkumistele on raske ei öelda.

"Iga kevad luban, et see on viimane töine suvi, järgmine suvi ma puhkan. See on mul juba lööklause, kõik tuttavad, sõbrad ja pere naeravad selle üle. Aga midagi pole teha, kui tuleb jälle nii huvitav pakkumine, siis ma ei oska ei öelda. Suvi on ju see aeg, mil saad teha tööd kolleegidega, kellega sa muidu kokku ei puutu. Siis ma saan oma mugavustsoonist välja tulla," selgitas näitleja.

Juunis ootab Lichtfeldti ees esietendus Loobu mõisas – lavastaja Peeter Raudsepa käe all valmib iiri perelugu "Lahkumine", kus mängivad ka Jaan Rekkor, Johannes Richard Sepping, Laura Niils ja Rainer Elhi. "Võib ju öelda, et iiri lood on rasked või raskemeelsed, mina nii ei ütleks. See on eestlasele kuidagi omane ja mõistetav," märkis näitleja.

Osa suvest saab Lichtfeldt siiski puhata, selle aja täidab ta oma lemmitegevustega, millest mitmed on seotud veega. "Mulle meeldib SUP lauaga sõita, ujuda, päevitada, lugeda, logeleda ja sinna juurde kuuluvad kõik kohustuslikud aiatööd. Kuigi ma olen tõmmanud oma peenarde ja kõikvõimalike lilleklumpide pindu natuke vähemaks, et ei peaks oma loetud vabu päevi ainult aias veetma," rääkis ta.

Ülle Lichtfeldt ja Owe Petersell Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Noortele, kellel hetkel käimas lavakunstikooli sisseastumiskatsed või kes näitleja ameti peale mõtlevad andis Lichtfeldt nõu, et isegi kui kooli ei õnnestu kohe sisse saada, siis tugeva soovi korral peaks selles suunas ikkagi edasi tegutsema. Ka temal õnnestus lavalaudadele jõuda ilma ühtegi teatrikooli lõpetamata.

"Nüüd on olemas ju ka Viljandi kool, on võimalus proovida mõne aasta pärast uuesti. Mina ütlen seda, et kes on lavale loodud, see sinna igal juhul jõuab. Proovid kasvõi viis või kuus korda – kui sul on ikka soov ja tahtmine, siis siis tuleb edasi pingutada," julgustas ta.