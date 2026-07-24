Vargamäel mängitava suvetüki keskmes on Tammsaare raamatus nimetu Saunanaine

Sauna Madis on surnud. Vargamäe valvekorra võtab üle tema naine, kellele kirjanik Anton Hansen Tammsaare pole raatsinud isegi nime anda.

Nõnda leiabki õbluke Saunanaine end lepitamast Jussi ja Marit, igavest sulast Matut, Oru Joosepit ja Mäe peretütar Liisut.

Ülle Lichtfeld on Vargamäel mänginud kolmes Tammsaare lavastuses, kuid tema kehastatud Saunanaine ei lahku lavalt hetkekski, nii nagu Saunanaine ei saa ära minna Vargamäelt.

"Kui see tekst on nii armas, mind ennast puudutav, siis ei ole see raske. Mulle väga meeldib kuidas Vallo [Kirs] on seda lavastust luues kuidagi need tasakaalu pannud, et on hetki kus sul on tunne, et tahaks nutta ja samas tahaks suure häälega naerda. Ma arvan, et see on õige ja selline teater mulle endale meeldiks," ütles Lichtfeldt.

Vallo Kirs lavastas Vargamäel "Kõrboja perenaist" kümme aastat tagasi. Kuid Tammsaare teoseid üle lugedes on ta avastanud nüansse, mis on teda sundinud Vargamäele tagasi pöörduma.

Dramaturg Urmas Lennuki tõlgenduses me laval Krõõta, Andrest ja Pearut ei näe, sest 150 aasta tagust elu "Vargamäe valvuris" vaadeldakse läbi saunikute pilgu.

"Tammsaare annab rohkem kui võtab ja ma arvan, et see on tervistav temaga taas kohtuda," ütles lavastaja Kirs.

Nuutrumi suvelavastust "Vargamäe valvur" mängitakse Tammsaare muuseumi rehe all Vargamäel juunis ja augustis.