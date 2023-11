Mikk Jürjens: minu ümber on uskumatult palju ärevust ja hirme

Lavastuse autori ja lavastaja Mikk Jürjensi sõnul hakkas kõik peale sellest, kui Noorsooteatri peanäitejuht Mirko Rajas tegi talle ettepaneku tulla teatrisse tegema, mida ta vaid soovib. "Fridebertat" hakkas Jürjens esimest korda kirjutama 14 aastat tagasi. "Ma võtsin enda selle kunagise idee, need tegelased ja kirjutasin ta siis lõpuni," rääkis lavastaja.

Frideberta, keda mängivad omavahel kahasse Steffi Pähn ja Mari Jürjens, satub lavastuses kolikambrisse. "Nii palju on sealt ammusest ajast võetud see alguse rida ja see, mis juhtuma hakkab on väga otseselt sellesse aega, milles me praegu elame. Mulle tundub, et minu ümber on uskumatult palju ärevust ja hirme," märkis Jürjens.

Pähna sõnul tehakse lavastuses hirmude üle pigem nalja. "Teemad põhimõtteliselt on tõsised, suures plaanis vaimne tervis, aga tegelikult saab nalja. See on kerge vorm, väga palju laulame. Muusika on kirjutanud Mari Jürjens ja Vaiko Eplik on muusikaline juht," rääkis näitleja.

"Mina tegin laulusõnad, Mari tegi sõnad ja lauludele viisid ning Vaiko seadis need siis bändile," selgitas Jürjens. "Ta seadis need lavale ja siis Vaiko põhiline töö on olnud õpetada Steffile bandžot," muigas ta.

Lisaks bandžole võib laval näha ja kuulda pilli nimega autoharf. "Tal on nupud, nupu peal on duur ja kui sa vajutad seda ja tõmbad, siis ta mängib täpselt seda duuri," kirjeldas Jürjens pilli. "Kuna me viskame seda esteetikat sellisesse must-valgesse maailma, 20ndad-30ndad, siis Vaiko võttis sealt need pillid ja need tõesti kõlavad väga lahedalt," lisas ta.

"Minu üks suurimaid ülesandeid on olnud õppida mängima ja laulma samal ajal, eriti kuna ma olen duublis Mariga, kes teeb seda igapäevaselt," kirjeldas Pähn enda väljakutset.

Jürjensi sõnul on lavastus suunatud kogu perele. "Ta on komöödia ikkagi, ta ei ole suunatud ainult lastele. Ma arvan, et kogu perega võiks tulla seda vaatama," ütles ta.