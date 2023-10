Lavastaja Johan Elm: "Kasvavas kuus" on kõik tegelased omal moel vangis

Dramatiseerija ja lavastaja Johan Elm ütles, et eelkõige on "Kasvav kuu" lugu elujanust ja tingimusteta armastusest. Lavastus põhineb Sarah Crossani romaanil "Kuutõus" ning paelus lavastajat Johan Elmi just keeruka situatsiooni tõttu, kus kõik tegelased on omal moel vangis.

"Me kõik oleme tundnud millestki ilma jäämist, lootuse kaotust, südamevalu, üksindust, pettumust. Need inimväärtused seal all on tuttavad. Nooremal vennal, kes on 17-aastane, on vaja aru saada, mis on elus tema väärtus ja kas tal on üldse lootust oma keskkonna varjust välja saada. Kui sul on väga kehv lastetuba, siis kas sul on siiski võimalus saada kellekski, olla midagi väärt. Ma arvan et kõik noored üle maailma ja Eestis mõtlevad selle üle," rääkis Elm.

Lastekaitse liidu koostöökoordinaator Triin Sooääre sõnul oli lavastus ja selles loodud õhkkond fenomenaalne. "Õhkkond, mis saalis oli, juba omaette peegeldas seda pärismõtet. Isegi sarkastiliste naljade puhul oli saalis tunda, et see naer oli pigem kaastundlik ja õpetas palju kõikidele vaatajatele, keda oli vanuses 14–70."