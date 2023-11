Paide Teatris jõuab publiku ette Barbara Lehtna nüüdisooper

Nüüdisooperi lõid Läti ja Eesti noored kunstnikud: lavastaja Barbara Lehtna, helilooja Līva Blūma ja dramaturg Linda Krumina. Trupi sõnul pehmendatakse lavastusega piire kaasaegse teatri, kammerooperi ja koorilaulu vahel, otsides uusi väljendusvahendeid ja vorme. Nüüdisooperis keskendutakse naiste ja taimede vahelistele suhetele ning uuritakse, kuidas on need suhted viimase kolmekümne aasta jooksul muutunud.

Lavastaja Barbara Lehtna sõnul oli lavastuse tegemine huvitav protsess. "Mingis mõttes nõutakse nii taimedelt kui naistelt vilju, samas on elu viimaste aastakümnetega palju muutunud ja vähemalt naistel on võimalik tänasel päeval ise oma agentsuse üle otsustada. Olgugi et miskipärast valmistab see muudatus teatud seltskonnale palju peavalu," rääkis Lehtna.

Nii tema kui lavastuse dramaturg Linda Krumina intervjueerisid libretto kirjutamiseks mitukümmet Eesti ja Läti naist. "Me tahtsime, et laval oleksid päris inimeste päris lood, mis saavad, jah, alguse sellest, kuidas naised kas hoolitsevad või hoopiski ei hoolitse taimede eest. Seda nende oma igapäevaste probleemide ja rõõmudega. Tahtsime, et lugusid ei lükkaks edasi konflikt, vaid nende naiste uudishimu ja enesemõtestamine," rääkis Krumina.

"Konflikti ei tasu otsida ka nüüdisooperi muusikas," kommenteeris helilooja Liva Bluma ja lisas, et tema jaoks oli oluline säilitada osa Baltimaades väga omasest kooritraditsioonist ja nii-öelda laulatada see klassikalise nüüdisooperi arengutega. "Ooper on teatavasti väga kanoniseeritud žanr, aga mulle oli oluline, et see muusika oleks kuulatav ka publikule, kes ei käi iga õhtu riigiooperis, vaid on huvitatud lugudest. Ooper on lõppude lõpuks ikkagi ja alati lugude jutustamise vorm," sõnas Bluma.

"Monstera Deliciosa" sünnib Eesti ja Läti teatrite koostöös. "Meil on Balti riikides sarnane taust ning kultuuriline ja sotsiaalne mälupilt, mis tekitab katsetamise välja, et sellised projektid saaksid tekkida," lisas Lehtna. Eestis toimuvad etendused on läti keeles ning eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega.

Nüüdisaegne kammerooper "Monstera Deliciosa" esietendub Lätis 8. novembril ning Paide Teatris 23. novembril. Sel aastal mängitakse lavastust Eestis kokku kahel korral Paides.