Paide Teatri uus dramaturg: kogukonna kaasamine on kindlasti väljakutse

Aasta algul konkursi korras ametisse asunud kunstiline juht Mariliis Peterson hakkas kohe otsima dramaturgi ja produtsenti. Äsja liitusid teatriga Londonis dramaturgiks õppinud filmitegija, kirjanik ja teatripraktik Mart-Matteus Kampus ning produtsent, varem tööstusdisainerina tegutsenud Triin Kordemets.

Värske dramaturg Mart-Matteus Kampus ütles ERR-ile, et eelkõige on see tema jaoks dramaturgiline väljakutse. "Kuidas kaasata kogukonda, kuidas kaasata neid inimesi, kes on siin, tegema teatrit meiega koos. Ja samas kuidas hoida seda kunstilist taset."

Paide teatri produtsent Triin Kordemets rõhutas, et kui on juba välja töötatud selline formaat, et Paides on võimalus teatrit teha, siis minu meelest on väga hea, kui saab panustada sellesse, et see tegevus jätkuks.

Tänavuses linnaeelarves eraldati Paide Teatrile 120 000 eurot, lisaks saadi kultuuriministeeriumilt toetust 65 225 eurot. Kokku on Paides teatri tegmiseks tänavu raha pisut üle 185 000 euro, millest 40 000 tuleb piletituluna tagasi teenida.

Teatri kunstiline juht Mari-Liis Peterson leidis, et see raha on piisav, et teater uue hooga käima tõmmata. Tänavu on plaanis välja tuua kaks uuslavastust. "Paide kogukond on osa Paide Teatri meeskonnast. Me kasutame siinseid lugusid, olulisi kohti, mängupaiku. Ja me katsetame. Me lubame ennast lasta inspireerida meie ümbrusest."

Uue koosseisu esimese esietenduseni loodavad nad jõuda juunis. Lavastajad, näitlejad ja tehniline personal liituvad teatriga projektipõhiselt.