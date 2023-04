Endised Paide Teatri tegijad avavad Tartus Utoopia Saatkonna

Utoopia Saatkonna loojad Jan Teevet ja Oliver Issak usuvad, et kõige olulisem on luua keskkond, kus inimesed võiksid kohtuda ideedega ja vastupidi. "Tihti võrreldakse ja vastandatakse üksteisele reaalset ja virtuaalset ruumi, aga meie jaoks on peamine potentsiaalse keskkonna loomine," sõnas Teevet. Oliver Issak lisas, et

Alates 8. mai õhtust kuni 13. mai varaste tundideni kõlab Utoopia Saatkonnas viis kõnet ja 550 sõnavõttu igatsusest teistsuguse järele. Viis kõnet avavad igal õhtul kell üheksa ukse piirideta kujutluste maailma, kõnede autorid on Mehis Heinsaar, Maarja Pärtna, Cloud Circuit (Kanada), Hans Platzgumer (Austria) ja Clara Amaral (Portugal).

Lisaks kõnedele kogutakse kokku 550 sõnavõttu teemal "Igatsedes teistsugust olemist", oma sõnuvõtuga võib üles astuda iga huviline. Sõnavõtu vorm on vaba, ent maksimaalne pikkus on 5 minutit. "Sõna ei pea võtma üksinda, sõnavõtja võib olla ka koor või sõpruskond, liik või teaduskond, pataljon või parv. Sõnavõtt võib olla nii mono-, dia- kui polüloog," rõhutasid projekti eestvedajad.

Kõik igatsused salvestatakse ja ühte tervikusse. "Neist 555 igatsusest saabki utoopia anno domini 2023, mis avaldatakse pärast festivali," selgitasid tegijad.

Utoopia Saatkonna loovad Jan Teevet ja Oliver Issak ning kunstnikud Taavi Teevet, Erle Nemvalts ja Giulia Lanza. Saatkonna projektijuht on Lisanna Lajal.