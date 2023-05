Teevet: kunsti jaoks ei ole olemas kindlat ruumi, kus see võib eksisteerida

Kirjandusfestivali Prima Vista raames avatakse kuueks päevaks Tartus Raekoja platsi ja Rüütli tänava nurgal Utoopia saatkond. Projekti loojad on endised Paide teatri tegijad Jan Teevet ja Oliver Issak, kes samuti lõid hiljuti Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste instituudi. Klassikaraadio saates "Delta" sõnas Teevet, et et uues instituudis lähtutakse mõttest, et kunsti jaoks ei ole mingit kindlat ruumi, kus see võib või ei või eksisteerida.

Alates 8. mai õhtust kuni 13. mai varaste tundideni kõlab Utoopia saatkonnas viis kõnet ja 550 sõnavõttu igatsusest teistsuguse järele. "See 555 kõlab suurelt, uhkelt ja justnimelt sellena, millena ta peab kõlama ehk utoopiliselt," märkis Teevet.

Prima Vista festivali ajal toimuvast aktsioonist võib osa võtta iga soovija. "Saatkonda töötab iga päev 12-st kuni kahe-kolmeni öösel. Ehk siis tõesti võib sisse astuda, vaadata ringi, kuulata teisi sõnavõtte ja öelda, et tahaks ka sõna võtta. Me ise oleme seal olemas ja on veel mõned Prima Vista inimesed," selgitas Issak.

Samuti võib end juba varem kirja panna. "Tänaseks on meil üks osa nendest sõnavõtjaid kirjas – nende seas on nii poliitikuid, kunstnikke, kirjanikke kui ka ettevõtjaid," loetles ta.

Lisaks on võimalik oma sõnavõtt Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste instituudi kodulehele kirja panna ning juhul, kui ise ei ole võimalik kohale minna, leitakse võimalus see siiski ette kanda.

"Küsimus ei ole lõpuks kõnelejate arvus, vaid selles atmosfääri kvaliteedis: kas me suudame luua koostöös kõigi kõnelejate, kõigi inimesega, kes saatkonnast läbi astuvad, säärase potentsiaalse ruumi, et seal tõesti võiks mõte lennata? Võiks lennata argistest piiridest kaugemale ja luua mingit uut kujuteldavat reaalsust, mis võiks potentsiaalselt ellu rakenduda," selgitas Teevet.

Idee Utoopia Saatkonna loomiseks on Issaku sõnul vormunud pikemat aega.

"Kuna me Janiga oleme varem selliste vormidega töötanud, siis see saatkond ise oma ruumina tundus huvitav koht – olgu selleks siis Prantsuse saatkond või Saksa saatkond. Ruum, kus kehtivad teised seadused, aga on näiteks siin kõrvalmajas. See tundus väga inspireeriv ja vaikselt sealt edasi hakates tunduski, et võiks selle sama vormi – saatkonna – võtta, aga täita selle teise sisuga," selgitas Issak Utoopia Saatkonna tagamaid.

Lisaks on endised Paide teatri tegijad loonud Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste instituudi. Teevet selgitas, et pärast seda, kui nad eelmise kalendriaasta viimasel päeval tegevuse Paide teatris lõpetasid, andsid nad küll endale aega, et hinge tõmmata, kuid samal ajal siiski tundsid, et võiks kuidagi edasi minna. "Vähemalt neis asjades, mida me koos teeme, mingid küsimused või mõtted klapivad," märkis ta.

Teevet selgitas, et Kohtumist ja Mitte-Kohtumiste instituudi üheks tööosaks võiks olla lavastuse või aktsioonide käigus sündinud materjalide publiku ette toomine.

"Oliveri mõte juba kunagi Paide teatri aegadest on see, et ühe prooviprotsessi ajal, millega üks lavastus või aktsioon sünnib, teeb see meeskond tegelikult ära päris-päris suure töö. Lavale või publiku ette jõuab sellest tegelikult tihti hästi väike osa. Paratamatult ei jõua sinna ka kõige paremad mõtted, vaid jõuavad need mõtted, millest saab vormuda tervik," nentis ta.

"Aga see küsimus, kui on kogu see töö tehtud, siis justnimelt see uurimise avalikustamine, selle materjali kaardistamine ja korrastamine, see võiks ka Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste instituudi üks tööosa olla," selgitas Teevet.

Teevet sõnas, et uues instituudis lähtutakse mõttest, et kunsti jaoks ei ole mingit kindlat ruumi, kus see võib ja ei või eksisteerida. "See ei tähenda, et need ruumid, kus on silt peal, et siin tehakse kunsti, et need on ainsad kohad, kus kunst võiks toimuda," märkis ta.