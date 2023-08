Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut avab hooaja Tallinna avastamisega

Jan Teeveti ja Oliver Issaku eestvedamisel sündinud Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut korraldab Avatud Valitsemise Partnerluse tippkohtumisele ajal Tallinnas aktsiooni "City of Citizen", et pakkuda väliskülalistele linnast teistsugust kõrvalpilku.

Aktsioon, mis toimub 5., 6. ja 7. septembril, annab osalejatele näha Tallinna läbi kohalike silmade. Aktsiooni üks loojaid Jan Teevet sõnas, et üleskutsega otsitakse tallinlasi. "Me otsime inimesi, kes oleksid valmis jagama oma kogemust Tallinnast. Mitte professionaalseid giide, vaid linlasi, kes tunnevad Tallinna argipäeva," selgitas ta.

Tema sõnul võivad need inimesed olla Tallinnas elanud 22 aastat või sattunud sinna alles kuu aega tagasi. "Seejuures on täiesti võimalik ja ka täiesti normaalne, et ta ei tea, millal ehitati Tallinna raekoda või kui palju inimesi täpselt siin linnas ikkagi elab. Aga ta teab, millisel tänaval on talvel eriti libe või millises kohvikus on kõige parem kapsapirukas. Me ei taha jagada Tallinna ametlikku minevikku, vaid isiklikku olevikku."

Oliver Issak täpsustas, et väljakutse on iseenesest üsna lihtne. "Kolmel hommikul haaravad kohalikud tallinlased kuni viis väliskülalist endale sappa, juhatavad otse või väikese ringiga Telliskivi loomelinnakusse ning räägivad teekonna jooksul sellest, mis koht see Tallinn ikkagi on, mida see nende jaoks tähendab ja mis tunne on siin elada."

Lisaks aktsioonile "City of Citizens" loob Instituut Avatud Valitsemise tippkohtumiseks veel aktsiooni "Elutarkuse akadeemia" ("Academy of Life Wisdom") ning avab Telliskivi loomelinnakus taas "Utoopia Saatkonna", mis ilmus esimest korda möödunud kevadel rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista ja kultuuripealinn Tartu 2024 kutsel.