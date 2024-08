Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut alustab hooaega merevaatlustega

"Kuidas vaadata merd?" on Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituudi uue hooaja esimene aktsioon, mille raames viivad Oliver Issak, Jan Kaus, Mirtel Pohla ja Jan Teevet Tallinna Linnahalli lähistel läbi neli järjestikust merevaatlust.

"Kui tähevaatlusi võivad segada pilved ja hülgevaatlusi hüljeste isepäisus, siis merevaatluse puhul on üsna kindel, et merd vaatluse käigus tõepoolest ka nähakse. Ent see, millisena meri meile paistab, ei sõltu üksnes ilmast," märkisid tegijad.

Performatiivsed vaatlused kestavad umbes 50 minutit ning kui esimene vaatlus algab pool tundi enne päikeseloojangut, siis järgmistel vaatlustel osalejad kohtuvad merega juba loojangujärgses hämaruses ning augustiöises pimeduses.

"Vaevalt mäletab keegi, kes on ennast mõnel augustiööl sõpradega murule visanud ja pilguga langevaid tähti püüdnud, mitut sabatähte ta tol ööl täpselt nägi," sõnas Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut looja, lavastaja Jan Teevet. "Vaatamine on nauding iseenesest."

Performatiivsed vaatlused kuuluvad Tallinna linnaruumifestivali ja Läänemere päeva kavva. Vaatlused toimuvad 29. augustil algusega kell 20, 21, 22 ja 23.