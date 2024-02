Galerii: Eesti Kunstiakadeemia galeriis avas uksed Utoopia Saatkond

"Utoopia Saatkond: Õnne kõigile, tasuta, ja ärgu kellelegi tehtagu liiga" on Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituudi loodud samanimelise aktsioonide sarja neljas tulemine.

Esimest korda avanesid Utoopia Saatkonna uksed 2023. aasta maikuus rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista ja kultuuripealinn Tartu 2024 kutsel ning aktsiooni alapealkiri oli "Igatsedes teistsugust olemist", alates septembrist läheb iga kuu viimasel pühapäeval Klassikaraadios otse-eetrisse Utoopia Saatkonna raadioaktsioon ning 31. detsembril toimus Klassikaraadio lainepikkusel viietunnine aastavahetuse erisaade "Utoopia Saatkond: Tuhat toosti tulevikule".

Galeriis toimuv aktsioon pakub nii-öelda poeetilist varjupaika ning kutsub inimesi mõtteid vahetama ning vestlema, eda nii isiklikel kui ka ühiskondlikel teemadel. Utoopia Saatkond on avatud laupäeva õhtuni ja kulmineerub vabariigi aastapäeva õhtul kõnega, mis on sündinud nädala jooksul toimunud vestlustest.

"Oleme nii Instituudi kui Paide Teatri varasemates aktsioonides kõnedega tegelenud ja saanud kinnitust, et hea kõne tuum on selge sõnum. Aga maailm ei ole selge ja tundub, et iga kõnegi, mille eesmärgiks on tuua selgust, külvab hoopis segadust. Niisiis otsustasime, et on aeg selgusele selg pöörata ja koostada kõne, mis segadust tunnistaks," ütles aktsiooni üks loojaid Jan Teevet.

"Võiks küsida, mis eristab Utoopia Saatkonna aastapäevakõnet mõnest paljukirutud netikommentaariumist. Vastus on kohtumine. Esmaspäevast reedeni, mil Saatkonna uksed Eesti Kunstiakadeemias kõigile möödujaile avatud on, saavad seal kokku ka kümned laudkonnad, kes ei proovi jõuda mitte keskpärase kompromissini, vaid ehitada uljaid seoseid vaadete, kriiside ja lahenduste vahele, mis just nende jaoks tänast reaalsust raamivad," lisas Instituudi dramaturg Oliver Issak.

Utoopia Saatkonna olmet ja ulmet loovad ja korraldavad Oliver Issak, Kairi Mändla, Jan Teevet, Taavi Teevet ja Margaret Tilk. Utoopia Saatkond on avatud 19.–23. veebruarini kell 12–21 ja kulmineerub Utoopia Saatkonna vastuvõtuga 24. veebruaril kell 17.