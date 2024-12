Klassikaraadio saatesari "Utoopia saatkond" lõpeb 2024. aasta viimasel ööl

Kohtumiste & Mitte-Kohtumiste Instituudi raadioaktsioonide sari "Utoopia saatkond" algas Klassikaraadios 2023. aasta septembrikuus ning praeguseks on eetrisse jõudnud 15 saadet. Lisaks teemadele, mis on varieerunud mälust olümpiamängudeni ja toidust diplomaatiani, on pooleteise aasta jooksul katsetatud ka raadiosaate võimalike vormidega ning avatud muuhulgas Eesti esimene raadiogalerii.

"Ma olen viimasel ajal palju mõelnud sellele, mis on tänasel päeval punk ja jõudnud nüüd tõdemuseni, et Klassikaraadio on. Ja igatahes on suhteliselt punk aasta viimasel õhtul kuus tundi raadiot kuulata," sõnas lavastaja Jan Teevet.

"Utoopia saatkonna" viimane saade on otse-eetris 2024. aasta viimasel ööl. "Eelmisel aastal langes aastavahetus kokku saate tavapärase toimumisajaga, aga tundus, et kui juba aastavahetusel otsesaadet teha, siis võiks see ikka pisut kauem kesta kui harjumuspärased kaks tundi," lausus metallikunstnik Taavi Teevet.

Kui eelmisel aastavahetusel oli "Utoopia saatkond" otse-eetris viis tundi, siis sel aastal kestab tähistamine raadiomajas tund aega kauem. "Alustame juba kell kuus, sest tundub, et 21. sajandi esimese veerandi kokku võtmiseks ja uue sisse juhatamiseks viiest tunnist lihtsalt ei piisa," ütles dramaturg Oliver Issak.

"Tähistame lõppe ja alguseid, pühitseme julgeid mõtteid, positiivset ebakindlust ja taltsutamatut kujutlusvõimet. Tõmbame köie kaduva ja saabuva vahele, võtame südame rindu ja rohud sisse ning just siis, kui kellad löövad südaööd, asume teele üle kõikuva kõrge," lisas Jan Teevet.