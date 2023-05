Prima Vista traditsiooniliselt raamatulaadalt võttis osa ligi 30 kirjastust

Helena on lugeda armastanud alati ja kuigi kodus on raamaturiiul juba täis, tuli ta ikkagi raamatulaadale veel kirjandust otsima.

"Ma ostsin Komi mütoloogia raamatu ja Eesti katkupärimuse raamatu. Mulle üldiselt meeldib väga mütoloogia ja Eesti rahvapärimus ja ma mõtlen, et tulevikus tahan midagi sellel alal õppida," rääkis Helena.

Kertu on käinud kõikidel Prima Vista raamatulaatadel, mis seni toimunud on. Sel korral soetas ta Indrek Hargla raamatu "Heade mõrvade linn".

"Ma kavatsen selle ära kinkida. Ma ise ei ole väga krimijuttude inimene, aga kuna see on Tartuga seotud, siis võib-olla pakub huvi," rääkis Kertu, lisades, et heidab raamatule enne ärakinkimist ikkagi ka ise pilgu peale.

Tõnu Lember kirjastusest Canopus sõnas, et ta müüb vaid sellist kirjandust, mida tema ise kõige rohkem armastab. Kui tavaliselt tegutseb ta Tallinnas, siis Tallinn on tema sõnul rohkem ärilinn, Tartus on aga õhkkond hoopis teine ja inimesed süvenevad rohkem raamatutesse.

"Ma oleksin olnud rahul ka siis, kui ma poleks saanud müüa ühtegi raamatut," rääkis ta laadast.

Raamatulaada korraldaja lausus, et kokku oli laadal ligi 30 kirjastust ja kirjanduse valik oli väga lai.

"Fantasy kirjandust loevad inimesed saavad leida enda maitse järgi raamatuid, loomulikult Tartu ülikooli liikmeskond leiab akadeemilisemat sorti raamatuid. Väga palju on lasteraamatuid ja õppekirjandust on kindlasti ka. Nii et siin tegelikult leiab iga inimene endale meelepärase raamatu," tutvustas raamatulaada korraldaja Elena Sipra-Mironov.