Paide Teater avalikustas uue meeskonna

"Me oleme esimene Eesti teater, kes pani kogu meeskonna kokku avaliku konkursi formaadis. See on avanud terve teatri jaoks ootamatuid võimalusi," sõnas teatri kunstiline juht Mariliis Peterson. "Meie ühiskond on saanud viimastest kriisides omajagu räsid ja inimesed on väsinud. Äreval ajal saab teater pakkuda imet. Teater on lootus. Teater saab pakkuda inspiratsiooni, headust, mõtlemisainet ja vajadusel torgata."

Mart-Matteus Kampus on režissöör, stsenarist ja teatritegija. Ta on lõpetanud Royal Central School of Speech and Drama magistriprogrammi näitekirjanduse ja stsenaristika erialal Londonis.

"Kuulutasime tänasel päeval välja ka Paide Teatri Nurgakivi. Teater palub kogukonnal vastata küsimusele: 'Millest (ikka) veel ei räägita?' Need mõtted ja murekohad, mis on Paidele kõige tähtsamad, kogutakse Nurgakiviks ja omamoodi ajakapsliks. Mis on Paide peab peegelduma ka Paide Teatris," sõnas teatri dramaturg Mart-Matteus Kampus.

Kampuse tekste on avaldatud ajakirjades The Write Launch ja NoiseMedium ning näitusena Vancouveris, Open Space galeriis. Tema luuletused Eesti väikelinna elust avaldati ajakirjas Minor Literature[s]. Kampuse stsenaariumid on jõudnud Ameerika filmiakadeemia iga-aastasel Nicholli filmistsenaariumite konkursil parimate sekka ning BBC stuudio Writer's Academy teise vooru.

Triin Kordemets naases Paidesse viis aastat tagasi ning on panustanud kohalikku kogukonda ja algatustesse. Ta on sotsiaalhoolekande tugitegevusele suunatud liikumise Vabatahtlik Seltsiline Järvamaa koordinaator.

"Näen, et olen teatri praktilise elu korraldajana justkui sild või liim meeskonna ja tarbija, dramaturgi ja linnaruumi, materiaalsete võimaluste ja suurte unistuste vahel," ütles Kordemets ja lisas, et saab Paide Teatri heaks näha üheaegselt suurt pilti ja mikroosakesi, millest kokku moodustub kultuurikeskkond, mida inimesed tahavad kogeda ja kus viibida.

Lisaks tehakse turunduse ja kommunikatsiooni eesmärkide saavutamiseks tihedalt koostööd ettevõttega Loownatuur, mida veab Paidest pärit ettevõtja Marita Kutsar. Projektipõhiselt liituvad etendajad, tehnikud, kunstnikud jt. Teatri tugimeeskonnaks saab olema ka muusika- ja teatrimaja kollektiiv.

Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson võitis eelmise aasta lõpul ideekonkursi ning asus selle aasta alguses teatri meeskonda kokku panema. Paide Teatri uus meeskond sai kokku märtsis. Tööd esimese lavastusega alustatakse aprilli alguses.