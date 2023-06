Paides esietendub paidelaste unistustest rääkiv rännaklavastus "Väljak"

"Väljaku" autor on dramaturg Mart-Matteus Kampus ja lavastaja Mariliis Peterson.

""Väljak" räägib unistustest ja sellest, kuidas mõnes olukorras on võib-olla keeruline unistada. Või me ka unustame, et meil on võimalus – aga tegelikult kohustus – unistada," selgitas Peterson.

Kuigi tegevus hargneb kolmes tühjaks kolitud kaubanduskeksustes, pole "Väljak" lugu ühe väikelinna kadunud hiilgusest.

"Paide Teatri eesmärk – ja teatri eesmärk üldiselt – on pakkuda küsimusi, mitte lahendusi. Meie teatrina üritame anda fookust mingitele aladele, mis meile on huvitavad. Lõppude-lõpuks jääb see ikka publiku otsustada, kas lootust on või ei ole," rääkis Kampus.

Rännaklavastust "Väljak" mängitakse Paide südalinnas juunikuus viiel korral.