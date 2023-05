Paide Teater viib publiku Paide keskväljakul rännaklavastusele

"Paide on muutuste keskel, nii nagu ka linna süda. Keskväljaku ümber joonistab linn end ise valmis, aga mis siis saab, kui süda jääb tühjaks? Lavastuses vaatame millised mõtte, tunde ja emotsiooni protsessid siis tööle hakkavad, mida küsima tuleb hakata ja mis sealt edasi saab," rääkis lavastaja Mariliis Peterson.

"Kaasame lavastusprotsessi erinevad keskväljaku hooned, inimesed, kes on nende hoonetega seotud, ja uurime unistusi ja mälestusi. Linnaruumis on väljakud nagu tühi klaas, mis täitub sellega, mis vaja. Olgu selleks siis revolutsioon või pidu või vaikus," rääkis dramaturg Mart-Matteus Kampus.

Rännaklavastus "Väljak" toimub Paides kokku viiel korral 2., 3., 5., 6., ja 7. juunil. Lavastaja on Mariliis Peterson, dramaturg Mart-Matteus Kampus, näitlejad Liisbet Kala, Pirte Laura Lember, Elis Järvsoo, Jaan Tristan Kolberg ja Ott Kartau. Lavastuse kunstnik on Berta Kelder ja produtsent Triin Kordemets.

Paide Teater avalikustas märtsis uue meeskonna, kuhu kuuluvad kunstiline juht Mariliis Peterson ja dramaturg Mart-Matteus Kampus, kes mõlemad on lõpetanud Royal Central School of Speech and Drama magistriprogrammid Londonis. Teatri produtsent on Triin Kordemets. Partnerid lavastuse läbiviimiseks kaasab teater projektipõhiselt.