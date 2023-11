Katariina Unt: meie "3õde" ei ole tehtud traditsiooniliste arusaamade järgi

"Sellel, et minu lavastus just praegusesse aega sattus, on päris pikk eellugu, sel on mitmeid põhjuseid," ütles lavastaja Katariina Unt. "Et lavastus just praegu teoks saab, on ikkagi otsus, mis põhineb näitlejate arvamusel, et see on oluline ja vajalik ning huvitav ära teha just praegu. Ja samuti leidis teater Ekspeditsioon, et nad aitavad lavastuse välja tuua, sest see on vajalik."

Undi sõnul ei ole see klassikalises võtmes lavastus "See ei ole tehtud traditsiooniliste arusaamade järgi," ütles Unt. "Kasutasin üht oma tekstiloome meetodit, mille najal ja mille printsiipide järgi on tekkinud lavastusele täiesti uus alustekst, mis baseerub küll Tšehhovi näidendil, aga näidendi originaalloogika on nihkes."

"Lavastuse võti või vorm on samuti eksperimentaalne ja otsinguline, see on minu enda isiklik huvi, kuidas näitlejad teatri arusaamade järgi kõige keskmesse seada, kus minu arvates on näitleja koht," lisas Unt. "Tekst on väga autoritruu, muutunud on teksti aluspõhja loogika. Idee on selles, et säiliks autori mõte ja lugu, aga tema väljund on teistsugune just tekstiloome meetodi tõttu, mis algas näitlejatest, mitte lavastajast. Kõik laval toimuv on näitlejate sisend, millest mina lavastajana olen lähtunud."

Lavastuses kehastab Ester Kuntu Mašat, Anumai Raska Irinat ning Maria Paiste Olgat.

Vene autorite kajastamise kohta praeguses ühiskondlikus olukorras ütles Unt, et kahtlused ja kõhklused kannavad ka seda lavastust. "Kontekst, milles see lavastus esietendub, haagib väga kurvalt tänapäevase olukorraga ja on uskumatu, kuidas materjal tõstab esile ja võimendab kõike seda, mis meid kurvastab ja mille pärast me kõik südant valutame. Sellest saavad näitlejad lavastuses ka rääkida."