Katariina Unt: "3õde" kordab elus toimuvat

Lavastaja Katariina Unt ütles, et asi ei ole seekord loos, vaid teemades, mis tööprotsessis pinnale kerkisid. "See, mis kuulda on, see, mis tekst on, on näitlejatepoolne sisend. Mina lavastajana olen sellest inspireerunud ning näitlejate sisendi nii-öelda ellu viinud."

Kahetunnises maratonis on laval Ester Kuntu, Anumai Raska ning Maria Paiste, kelle suuläbi kõnelevad vahelduvas rütmis kõik tegelased ja autor. Tekst voolab aegajalt peatudes, tagasi pöördudes ja uues vormis kordudes.

"See kordab mingis mõttes seda, mis elus toimub – et midagi öeldakse, mingid teemad haaravad meid, me jääme millessegi kinni ja nad nii-öelda kestavad meis edasi. Teemad lähevad edasi, elu läheb edasi. See ette ja taha hüppamine ka teksti põhimõttel on väga inspireeriv ja intrigeeriv," nentis Unt, kelle sõnul pole pikk loomeprotsess kergete killast olnud.

"Iga kord kui me oleme kokku saanud, proovi tulnud, hakkame otsast peale: miks me kokku tuleme? Kas me jaksame seda teha? Kuidas seda teha? Ühel päeval on kergem, teisel päeval on raskem. Samamoodi saab olema ka nende etendustega – iga kord tuleb uuesti tõestada: miks seda on tehtud? Miks sellesse on nii palju aega, vaeva ja raha panustatud? Mis on selle mõte? See on igakordne otsing, uus loome," rääkis lavastaja.