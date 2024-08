Noorsooteatri hooaja avalavastus esietendub uues karavanteatris

Noorsooteatri karavanteatri idee eestvedaja, teatrijuhi ja lavastaja Leino Rei sõnul käivitas teda mõte leida vanale rändteatri vormile tänapäevane vaste.

"Ka meie haagissuvilast ümberehitatud teatrisaaliga saab rännata mööda ilma, anda etendusi seal, kus meid oodatakse. Kuna uus teatrisaal mahutab korraga kümme kuni kaksteist vaatajat ja lavastuste kestused varieeruvad mõnest minutist kuni poole tunnini, loob see väga inspireerivad tingimused katsetamaks nii sisu kui vormiga minimalistlikus mõõtkavas ja kogu visuaalteatri spektris," kirjeldas Rei mänguvõimalusi, mida karavani formaat pakub.

Eesti Noorsooteatri karavan Autor/allikas: Indrek Rammus

Lavastuse aluseks olev Tammsaare lühijutt "Kärbes, prussakas ja ämblik" on kirjutatud aastal 1915 ehk ajal, mil sõjahingust oli tunda üle kogu maa. Tammsaare on oma tegelased asetanud just sellesse konteksti ning tõstatab küsimuse, mis juhtuks, kui kogu maailma võim ja vaim oleks kärbse, prussaka ning ämbliku jagada, kuid nad ei suuda otsustada, kas elada olude, seaduse või südametunnistuse järgi.

Sügishooajal toimuvad karavanteatri etendused Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare muuseumi hoovis Kadriorus.

Laval on Getter Meresmaa või Taavi Tõnisson. Lavastaja ja dramatiseerija Leino Rei, kunstnik ja helilooja Kaspar Jancis, valguskunstnik Madis Kirkmann.