Theatrumi uus lavastus keskendub peredele, kus kasvavad erivajadusega lapsed

Intervjuudel põhinev lavastus toob vaatajateni seitsme perekonna lood, mis kõnelevad vanemate väljakutsetest ja meelekindlusest, hoolimata erivajadusega lapse sünnist.

Lavastaja Maria Petersoni sõnul sündis inspiratsioon lavastuseks elust enesest, vestlusest kolleegiga, kelle peres kasvab autistist poeg. "Rännak, mille see inimene on läbi teinud, oli niivõrd avardava sisuga, et tekkis tunne, et kui neid lugusid laiemalt jagada, saaks meie ühiskond parem ja targem," avas ta.

Tegijate sõnul kutsub "Erivajalik" enesesse vaatama ja pakub mõtlemisainet, kuidas ületada ootamatusi, leida uusi vaatenurki ja tähendusi ning õppida hindama elu väikeseid imesid.

Lavastaja Maria Peterson, kunstnik Nele Sooväli, helikujundaja Tõnis Leemets, valguskujundaja Léon Augustin Allik. Osades Liina Olmaru, Laura Peterson Aardam, Anneli Tuulik, Tarmo Song ja Ott Aardam.