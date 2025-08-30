Suvel Saaremaa esietendunud "Dora Mia" kolib Tallinna Põhjala tehasesse

Juulis jõudis Saaremaal lavale Ott Aardami auhinnatud näidend "Dora Mia" uurib, mida teha, kui meie unenäod ei kuulu enam meile. Lavastuse keskmes on perekond, kes on põgenenud tsivilisatsiooni eest ning püüab elada ilma levi, elektri ja igasuguste digikontaktideta.

Saaremaal mängitud lavastust mängitakse alates oktoobrist Tallinnas Põhjala tehases. Lisaks loodavad tegijad lavastuse ka Tartusse viia. Oma piirangud seab aga lavastuses osalev hobune.

"Autentse mängukoha otsingud algasid kohe peale Saaremaa perioodi lõppu. Tänaseks oleme kokku leppinud, et Tallinnas saab selleks Põhjala tehase suur angaar, milles lisaks "Dora Miale" hakkab algaval hooajal toimuma veel mitmeid sündmusi," sõnas produtsent Karl Kermes.

"Dora Mia" lavastaja Maria Peterson leiab, et näidendi teema on jätkuvalt aktuaalne. "Ott Aardami näidend köidab mind eelkõige seetõttu, et käsitleb sügavalt, vaimukalt ja mitmetahuliselt eetika teemat – nii isiklikul, perekondlikul kui ühiskondlikul tasandil," tõi ta välja.

Lavastuses mängivad Indrek Sammul (Tallinna Linnateater), Laura Peterson Aardam (Theatrum), Ott Aardam (Theatrum) ja Rebecca Arabella Kermes või Freya Aurora Ait.