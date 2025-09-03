Tallinna Linnateatri uue maja avamiseks planeeritud lavastus "Hedda Gabler" jääb ära

Teater avab oma renoveeritud hoonekompleksi 10. oktoobril viie uuslavastusega – Tiago Rodriguesi "Iphigeneia. Agamemnon. Elektra" (lavastaja Uku Uusberg), Sam Shepardi "Tõeline Lääs" (lavastaja Diana Leesalu), Florian Zelleri "Karussell" (lavastaja Anu Lamp), Paavo Piigi "Viimane liivlane" (lavastaja Marta Aliide Jakovski) ja Uku Uusbergi autorilavastus "Avamine".

"Hedda Gableri" pidi lavastama Markus H. Ilves, näitlejtena pidid üles astuma Kristiin Räägel, Simo Andre Kadastu, Kaspar Velberg, Hele Palumaa, Mikk Jürjens, Elisabet Reinsalu ja Anne Reemann

Etendustele müüdud piletid ostetakse tagasi või vabade kohtade olemasolul vahetatakse ümber piletite vastu mõnele teisele Linnateatri lavastusele. Teatrimaja avamisele kutsutud külalistele pakutakse kohta samal õhtul mõnes teises Linnateatri saalis toimuvale esietendusele.

Tallinna Linnateatri Laia tänava maja avamiseks välja kuulutatud lavastus "Hedda Gabler" jääb lavastaja haigestumise tõttu ära.

