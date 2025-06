Von Krahl ja Elektron.art ühendasid oma jõud lavastuses "Monoliit Estonia"

Kaks julgelt piire kompavat tegijat, Von Krahli teater ja Elektron.art, on ühendanud loomingulised jõud Liisa Saaremäeli lavastuses "Monoliit Estonia". Laupäeval esietenduv lavastus uurib, mida tähendab olla tegevusliider maailmas, kus on palju arvamusliidreid.

Von Krahli teatri ja etenduskunsti platvorm Elektron.art'i esimene ühislavastus "Monoliit Estonia" ei järgi klassikalist teatrivormi. Laval pole väljamõeldud tegelased, vaid inimesed, kes tegutsevad ka päriselus. Etenduses näidatakse tegevusseltsi "Laevuke", mis kutsub teatrikülastajaid mitte istuma, vaid kaasa mõtlema ja reageerima.

"Publik satub tegevusselts "Laevuke" harjutusväljakule. Tegevusselts "Laevuke" tegeleb erinevate missioonidega ja tema eesmärk on aidata, vaatamata sellele, millist ideoloogiat inimene esindab," lausus näitleja Karl Birnbaum.

"Mind huvitab rühmituse anatoomia ja see tegevusrühmitus, kes lavastuse "Monoliit" keskmes toimetabki päris elus. See vaheala selle reaalse ja fiktiivse vahel on tegelikult miski, mis on olnud minu loomingus natuke nagu läbiv joon," sõnas lavastaja Liisa Saaremäel.

"Vaataja peaks tulema siia ja mõtlema selle peale, et isegi, kui su eesmärk on õilis, siis abinõu ei pruugi olla alati kõige paremini valitud," ütles Birnbaum.

"Ma loodan, et see lavastus tekitab küsimusi, mida saab meiega koos siin saalis küsida," lisas Saaremäel.

"Monoliit Estonia" lavastuses näitlejad ei kehasta rolle, vaid kasutavad enda elust sündinud kogemusi.

"Mina ei mängi siin lavastuses mitte kedagi. Ma olen mina ise. Ma saan päris siiralt lihtsalt vaadata sulle otsa ja küsida küsimusi," lausus Birnbaum.

Von Krahli ja Elektron.arti kooslus pakub vaatajale midagi uut ja huvitavat. Von Krahl on oma stiililt julge ja isikupärane, samal ajal kui Elektron.art katsetab piiride ja vormidega.

"See ruum, mille me oleme loonud on väga dünaamiline. Me väga ootame vaatajat siia sisse, sest vaataja ei saa olema mitte passiivsel positsioonil, vaid üsnagi aktiivsel," ütles Saaremäel.