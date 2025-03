Theatrumis esietendub erivajadustega lastega peredest rääkiv lavastus

Lavastaja Maria Petersoni teine eriala on eripedagoogika. Praktikumide ja kohtumiste käigus kuuldud perekondade lood viisid ta lavastuseni "Erivajalik".

"Tegemist on dokumentaallavastusega, mis räägib erivajadustega laste vanematest, peredest laiemalt. Sellest, milline on elu sellisel juhul, kui sinu perre sünnib erivajadusega laps, kes vajas siis enamasti ka eluaegset pere tuge.

Väga suurele osale ühiskonnale on need teemad väga kauged, hästi võõrad, hästi ettevaatlik ollakse nendega. Ma tahtsin tuua ühiskonda natuke ligemale ja seda teemat dialoogi tuua, et inimesed hakkaksid rohkem nendele teemadele mõtlema, et need inimesed oleksid seotud rohkem ühiskonnas," tutvustas Peterson.

Laval kõlavad seitsme perekonna lood. Maria Petersoni sõnul valis ta teadlikult sellised näited, kes teistmoodi võimaluste ja vajaduste piires pigem hästi hakkama saavad.

"Ma fokusseerusin sellisele grupile, kes saavad elus väga hästi hakkama, kes saavad hakkama ka väljaspool pere, kes teevad suuremaid asju ka ühiskonnas. Võib-olla see ka motiveerib neid, kellel on praegu raskem või annab mingeid ideid," sõnas lavastaja.

Näitleja Liina Olmaru sõnul on teemad temale ka isiklikult väga lähedased. "Ma olen eripedagoogikat õppinud, mul endal kasvab peres ATH-diagnoosiga laps ja lisaks sellele on mu vanaema kasvatanud terve elu enda sügava vaimupuudega poega. Nii et ma olen lapsena puutunud kokku nende teemadega ja nende inimestega väga hea kontakti saanud," sõnas ta.

Ennekõike räägib Theatrumi tükk Olmaru sõnul aga hoopiski vaprusest. "Selle lavastuse sõnum on palju laiem ja universaalsem, kui puhtalt välja valgustada ühe väikse inimgrupi teemasid. Küsimus ei ole ju ainult selles, et lavastus on tehtud vanematest, kes kasvatavad erivajadustega lapsi, vaid minu jaoks on võib-olla kõige tähtsam see, et lavastus räägib toimetuleku vaprusest, igapäevasest eluvaprusest," rääkis Olmaru.

"Erivajalik" esietendub Theatrumis 28. märtsil.