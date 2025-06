Hariduskolleegiumi õpilased toovad Theatrumis lavale komöödia "Nähtamatu daam"

Pedro Calderón de la Barca "Nähtamatus daamis" peegeldub armastus, mis ületab nii illusiooni kui ka reaalsuse piire. 1629. aastal kirjutatud komöödia esindab Hispaania kuldajastu teatrikunsti traditsioone. Lavastuses käsitletakse vabaduse ja au, sõpruse ja armastuse, illusiooni ja tõe teemasid ja vahekordi.

"See on lugu sisemisest ja välisest vangistusest, kohusetundest ja armastusest ning nende võimalikust lepitamisest. Mis meid vangistab? Mis teeb meid vabaks? Me kardame armastust ja samal ajal igatseme vabadust. Tõeline vabadus on võimalik vaid armastades – see ongi meie ainus tee vabaks jäämiseks," avas lavastaja Lembit Peterson.

"Nähtamatu daam" on juba kolmas Pedro Calderón de la Barca teos VHK teatriklasside esituses – varasemalt on lavale jõudnud "Armastusega ei tehta nalja" kahe erineva lennu poolt. Theatrumi põhitrupi repertuaaris on jätkuvalt Calderóni "Suur maailmateater".

Osades on Rando Sanderkoff, Ruuben Tootsen, Rauno Jonas Küngas, Randel Purje, Konrad Kendra või Timotheus Sammul, Simone Süvari, Klara Helena Peterson, Roos Marii Tamm, Mia Tamra, Mari Jette Meri. Kõrvalosades sama kursuse noored. Muusikud Martin Chhabra, Helena Laving ja Mia Novek.

Kunstnik Joel Väli, valguskunstnik Léon Augustin Allik, liikumisjuht Tiina Mölder, võitlusstseenide juhendaja Indrek Sammul, muusikaline kujundus Randel Purje ja Klara Helena Peterson, muusika- ja laulukonsultant Eva Eensaar-Tootsen, näitejuht Laura Peterson-Aardam.