Theatrumis esietendub soolise identiteedi otsingutest rääkiv komöödia

Lavastuses seisavad vanemad silmitsi üsna ootamatu olukorraga: tütar on hakanud kahtlema, kas ta ongi enam nii väga tütar. Sama teadmatu ja hädas kui on tütar oma tuleviku suhtes, on ka vanemad sügavas udus, millist kasvatus- või elumudelit eelistada.

Autori ja lavastaja Andri Luubi sõnul on noorte identiteediotsingud üha igapäevasem teema paljude perede jaoks. "Kas need küsimused on neutraalsed, traagilised või kohati ka koomilised? Dialoogi saab tõstatada või pidada ka teatris," arvab autor.

"Kui üks peretütar hakkab äkki kahtlema enda identiteedis, siis on see hea lähteolukord, mida dramatiseerida. Näib, et nii lapsed kui vanemad on jäetud üsna omapäi ja peavad ise lahenduse leidma vastavalt oma oskustele ja tõekspidamistele. Ja antud lavastuse puhul huvitasid mind lisaks lapsele ka vanemate tunded," selgitas Andri Luup näidendi loomise tagamaid.

"Soos" astub ema rollis üles Liina Vahtrik, kelle jaoks on see esimene näitlejatöö Theatrumis. Liina Vahtrikut huvitab antud teemas lapsevanema vaade. "Kuidas säilitada selge pea ja kaastundlik süda, kui su oma laps tahab hüpata tundmatusse – millal võidelda, millal minna lasta ning millal lubada jahedal huumoril kõigest üle uhtuda," arutles ta.

Lavastaja, autor ja kunstnik Andri Luup, valguskunstnik Emil Kallas, helikujundajad Rudolf Paul Korp ja Andri Luup. Osades Marius Peterson, Liina Vahtrik, Miriam Peterson ja Mark Erik Savi.