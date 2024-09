Tallinna Linnateatriga liitub lavastaja Marta Aliide Jakovski

Jakovski lõpetas 2022. aastal EMTA Lavakunstikooli 30. lennu lavastaja erialal. Enne seda on Jakovski õppinud ka muusikat: ta lõpetas 2012. aastal Heino Elleri Muusikakooli rütmimuusika laulu erialal ja õppis 2013–14 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias džässmuusikat.

Linnateatris on 2023. aastal juba esietendunud Jakovski lavastus "Poiss, kes nägi pimeduses", mille eest teda tunnustati selleaastasel teatriauhindade jagamisel Kristallkingakese auhinnaga (koos tema palju kiitust pälvinud diplomitööga "Fundamentalist" Von Krahli Teatris aastal 2021). Lisaks on Jakovski nimel veel järgmised lavastused: "Lõpp" teatris Vanemuine (2024), "Simson ja Deliila" Theatrumis (2022), diplomilavastus "Kõige all ja kohal on …: Mos-naine ja kakk" Eesti Noorsooteatris (2021) ja diplomilavastus "Kuningas Stefan" – ERSO, EMTA ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor (2021).

"Teater on minu jaoks eeskätt inimesed. Mulle tundus õige väljakutse siduda end mõneks ajaks Linnateatriga, et näha lähemalt, mida tähendab olla ühes kollektiivis loominguliseks tõukejõuks. Saan oma eelneva koostöö põhjal kinnitada, et Linnateatri näitlejad on väga võimekad, põnevad ja uudishimulikud inimesed. Sellised inimesed, kellega on suur huvi minna erinevatel radadel suurt tundmatut avastama!" kommenteeris Marta Aliide Jakovski Linnateatriga liitumist.

Linnateatri peanäitejuht Uku Uusbergi sõnul on Jakovskis ühendatud mitmekülgne lavastajanatuur ning isikupärane kunstniku käekiri. "Lisaks on Marta lihtsalt väga arukas, siiras ja hea inimene, kes sobib uueneva Linnateatriga liituma imeliselt," sõnas ta.

Pärast liitumist alustab Jakovski peagi proove oma esimese loomingulise etteastega koosseisulise lavastajana: 22. veebruaril esietendub 20. sajandi Iisraeli näitekirjaniku Hanoh Levini "Krum".