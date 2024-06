Mihkel Kübar: Tallinna Linnateatris on raju aeg

Suvisel pööripäeval alustas uut ametiaega Tallinna Linnateatri direktor Mihkel Kübar. Kolm aastat ametis olnud Kübar ei oska hetkel ette kujutada, mida kujutab endast teatrijuhi töö ajal, mil ehitust ei toimu, aga loodab, et ehk on see päevasõbralikum ja annab ruumi unistamiseks.

Kübara esimene ametiaeg kestis kolm aastat. "Eks ma tulin teatrisse tööle nagu mees metsast. Tulin muusikasektorist teatrisektorisse ja hakkasime peanäitejuht Uku Uusbergiga käsikäes otsast minema. Ütleksin, et see kolm aastat on olnud kindlasti tormilisem kui oleks osanud arvata, aga õnneks Uku näol on tegu üdinisti teatrimehega. Kolm aastat oli õpipoisiaeg ja nüüd saab siit edasi minna," ütles Kübar "Vikerhommiku" stuudios.

Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetanud Kübaral juhtimis- või juhiharidus puudub. "Küllap ka nendest on abi, aga mulle tundub, et juhiks kasvatakse. Selge see, et peab olema omajagu ambitsiooni, aga eelkõige tundub mulle kõige olulisem vastutustunne. Inimlik sisemine vastutustunne, mitte ainult tööalaselt, vaid inimlikult. Märgata, mis maailmas toimub," rääkis Kübar, kes on õppinud nii oma vigadest kui teiste tegemistest.

"Samas annab usuteadus annab võime näha, et maailm ei ole mustvalge. Maailma ainult mustvalgelt käsitledes jookseme me rappa. Seda näitavad ka viimased sündmused ja ajalugu," lisas ta.

Uus ametiaeg kestab 2029. aastani. Ametiaja eesmärk on juhtida Linnateater uude kompleksi. "See võtabki päris mitu aastat. Ühe sellise ajaloolise repertuaariteatri kõikide oma murede ja rõõmudega sinna juhtimine võib pealtnäha tunduda lihtsam. /.../ Seal taga on ikkagi 140 inimesega organisatsioon. See on suur töö, et see kunst ja ilu, mis publikule avaneb, sinna juhtida," selgitas Kübar.

Kui suur töö tehtud, võib Kübaral õnnestuda veidi aega ka selle vilju nautida. "Teatris on sama tormiline kui maailmas meie ümber. Tööd ongi hirmus palju. Samal ajal peab repertuaariteater ka täies jõus töötama. /.../ Naljaga võib öelda, et hetkel juhime me kolme teatrit korraga. Raju aeg. Aga igas selles aastas või päevas on ka nektarit. Teatri- või kultuuriime on see, et kui lõpuks õhtul teatrisaali istud, siis paned telefoni ja arvuti kõrvale, töö jääb seisma ja kõik see toidab, et tööd uuesti jätkata," rääkis Kübar.

Milline oleks teatrijuhi töö ajal, kui ehitust ei toimuks, Kübar öelda ei oska. "Väga põnev on tulevikus seda näha," naeris Kübar. "Inimlikult tahaks loota, et sel juhul oleks amet ajalises mõttes veidi päevasõbralikum. Võib-olla jääks rohkem aega ka unistada ja idealiseerida," lootis Kübar, kes igatseb võimalust mõelda teatri peale laiemalt kui ainult ühe teatri kontekstis.

Praeguseks hetkeks on linnateatri uues hoonekompleksis mõned ruumid juba värvitud ja osades neist võib juba ka liiste näha. Teises osas on veel tellingud püsti ja käib suur ehitamine.

Kübar tahaks loota, et uus kompleks on Eesti repertuaariteatri ausammas. "Unikaalsust ja suurust arvestades, on maailmas ilmselt vähe kohti, kus vanalinna sellises mahus kaasaegset teatrit ehitataks. Tänapäeva hästi ratsionaalne maailm ehitaks ikkagi täiesti uued kandilised hooned, mugava ligipääsuga ja ökonoomselt," rääkis Kübar.