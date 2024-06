Tallinna Linnateatriga liituvad uuel hooajal Hele Palumaa ja Laurits Muru

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 31. lendu lõpetavad Hele Palumaa ja Laurits Muru liituvad teatriga ametlikult augustis pärast kollektiivpuhkust.

Mõlemale näitlejale on linnateatri lava juba tuttav – nad on üles astutud lavastustes "Tiit Pagu" ja "Ukraina avastamine" ning Palumaad näeb sel suvel linnateatri lavastuses "Seitsmemagajapäev". Noori näitlejaid näeb koos laval alates 14. septembrist, mil esietendub Uku Uusbergi lavastus "Nagu teile meeldib".

Tallinna Linnateatri peanäitejuht Uku Uusberg märkis, et Palumaa ja Muru näol on tegemist väga mitmekülgsete ja andekate noorte näitlejatega, kes on imetlusväärselt loomingulised ja hea tööeetikaga. "Meil on teatrina väga hea meel, et oleme üksteist leidnud. Nad on imeline täiendus linnateatri truppi, mis peab enne uude majja ja rohkematesse mängupaikadesse kolimist natuke kasvama," sõnas Uusberg.

Uute näitlejate sõnul tõukas nende soovi linnateatriga liituda tagant nii teatri kollektiiv kui ka uue maja ootus. ""Tööta nendega, kes on sinust paremad," on mõte, mis on mind alati inspireerinud. Lisaks on huvitav ka see, millises muutumises teater praegu viibib. Uude majja kolimisega algab ka teatril uus etapp. Tahan luua ja panustada selle uuestisündi," rõõmustas Palumaa.

"Me keegi täpselt ei tea, milline see teater paari aasta pärast on. Selline teadmatus ja muutumises olek on äärmiselt inspireerivad ning seejuures on ülioluline ära mainida linnateatri usalduslik ning avatud kollektiiv, kellega koos seda maailma mõtestada," lisas Muru.

Hele Palumaa pälvis 2023. aastal Panso preemia, mis antakse eeskuju väärivale ja perspektiivikale EMTA lavakunstikooli üliõpilasele.