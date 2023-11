Panso preemia laureaat on Hele Palumaa

EMTA annab Voldemar Panso nimelise auhinna eeskujuks seadmist väärivale ja perspektiivikale EMTA lavakunstikooli üliõpilasele.

31. lennu kuruse juhendaja Jaak Printsi sõnul on Palumaa erk ja uudishimulik, iseendale targalt ülesandeid püstitav enese suhtes nõudlik looja.

"Temas on ühendatud justkui vastandlikud pooled – ta on teistele teed andva isetu loomuga ja samas kollektiivi eest täiskasvanulikult vastutav; ta võib keerulistes olukordades olla mõnda aega sõnatult kuulav vaatleja, kuid vajalikul hetkel raudne sekkuja; ta on alandlik ja ta on laetud, kord kõhklev, kord veendunud," iseloomustas Prints.

Kool asutas auhinna kultuuriministri käskkirjaga 1978. aastal Jaak Alliku ja Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunstikateedri ettepanekul. Preemia antakse kätte lavakunstikooli asutaja ja pikaajalise juhataja, lavastaja ja näitleja Voldemar Panso sünniaastapäeval 30. novembril. Sel aastal möödub Voldemar Panso sünnist 103 aastat.

Auhinnaga kaasneb mälestusmedal, mille autor on kunstnik Margus Kadarik, ja rahaline preemia.