Panso preemia laureaat on Edgar Vunš

EMTA annab Voldemar Panso nimelise auhinna eeskujuks seadmist väärivale ja perspektiivikale EMTA lavakunstikooli üliõpilasele.

"Edgari üheks iseenesestmõistetavaks tunnusjooneks on kujunenud tema hea ning põhjalik iseseisev ettevalmistus, kestev arenguvõimaluste otsing ning suur töövõime. Edgaris on kokku saanud õnnelik kombinatsioon huvitundlikust ja otsingulisest loomusest, analüüsivõimest ning katsetamisjulgusest. Ta on sihiteadlik ning organiseeritud inimene, kes tegutseb läbimõeldult. Asjaajamistes on ta kiire ja korrektne. Edgari vastutustundlikkus ja usaldusväärsus on tõend tema täiskasvanulikkusest," selgitas kool valikut.

Kool asutas auhinna kultuuriministri käskkirjaga 1978. aastal Jaak Alliku ja Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunstikateedri ettepanekul. Preemia antakse kätte lavakunstikooli asutaja ja pikaajalise juhataja, lavastaja ja näitleja Voldemar Panso sünniaastapäeval 30. novembril. Sel aastal möödub Voldemar Panso sünnist 102 aastat.

Auhind anti Vunšile üle pärast "Tiit Pagu" etendust, mis on 31. lennu esimene avalik lavastus, mida mängitakse Tallinna Linnateatris. Jaan Krossi värssromaani "Tiit Pagu" on lavale seadnud 31. lennu kursuse juhendaja Jaak Prints. Lisaks Printsile juhendab 31. lendu näitleja Külli Teetamm.