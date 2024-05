Ansambel 6hunesseq avaldas debüütalbumi "Ma olen maa peal v66ras"

Albumi "Ma olen maa peal v66ras" lood on kogutud vanadelt eestirootslaste asualadelt, kus on ajalooliselt mängitud hiiu kannelt. Lisaks rahvakoraalidele leiab plaadilt ka neli regilaulu. Lugu "kyl2kene v2ikok6n6" on ainus ilmaliku sisuga pala, mille seadega võitis ansambel 2022. aasta Mooste Elohelü rahvamuusikatöötluste võistluskontserdil peapreemia, festivali patrooni Ingrid Rüütli auhinna ning valiti publiku lemmikuks.

Ansamblisse 6hunesseq kuuluvad Marion Selgall, Greta Liis Grünberg, Maria Mänd ja Kaisa Kuslapuu. Album on salvestatud Jaani kirikus Alfred Führeri 1965. aastal ehitatud oreliga. Albumi salvestas ja järeltöötluse tegi Christoph Schulz.