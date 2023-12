Neit-Eerik Nestor: Eesti muusika-aasta oli superproduktiivne

Esikolmiku vallutasid seekord välismaised artistid – aasta parimaks albumiks tituleeriti Ameerika räppari Andre 3000 jazz-ilik sooloalbum "New Blue Sun".

"Kui see uudis välja tuli, siis alguses hästi ei tahtnud uskuda, kõlas naljakalt, aga nii oli ja oli hea plaat ja teenitult maandus esikohale," kommenteeris Neit-Eerik Nestor.

"Nii Yves Tumor, Tirzah kui ka Andre, kes ei ole olnud väga aktiivne, on kriitikute lemmikartistid. Neil on raske anda välja plaati, mis ei jõuaks paljudes edetabelites kõrgele ja Eesti edetabelites kipuvad nad ka alati olema. See ei ole halb asi, aga mingisuguse võluelemendi võtab see sellest ära," arvas Nestor.

Nestori sõnul oli Eesti muusika-aasta superhea. "Nii palju asju ilmus. Ma pole statistikat teinud, aga ma arvan, et päris pika edetabeli saaks ka nii, kui ainult Eestis ilmunud albumeid see aasta ritta panna, mis on juba väga tubli saavutus," arvas ta.

"Väga palju häid debüütalbumeid: Maria Kallastu, Boipepperoni, Lil Till – uued värsked tuuled. Produktiivsuse mõttes oli väga hea aasta ja ma loodan, et see jätkub. Ja ma loodan, et kõik kes tulid areenile juurde, et ka neil jätkub indu ja jaksu."