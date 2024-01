Muusikaväljaanne Pitchfork liigub ajakirja GQ alla ja koondab töötajaid

Uue otsuse valguses lahkus ametist ka väljaande vastutav toimetaja Puja Patel, vahendas Variety. Condé Nasti esindajad ei ole avaldanud, kui palju töötajaid täpselt Pitchforkist koondatakse.

Condé Nast sisujuht Anna Wintour edastas Pitchforki töötajatele memo, milles tõi välja, et see otsus tehti pärast väljaande tulemuste hindamist ning nad usuvad, et see on parim tee Pitchforki brändi jaoks.

Samuti tõi Wintour välja, et Pitchforkil ja GQ'l on unikaalsed ja väärtuslikud lähenemised muusikale. "Oleme põnevil, et näha, milliseid võimalusi pakub nende koostöö."

Condé Nasti tegevdirekt Roger Lynch teatas möödunud aasta novembris, et plaanivad oma ettevõttest koondada ligi 300 töötajat, et vähendada kulusid. Pitchforkis oli seni umbes 30 töötajat.

Muusikablogina alustanud Pitchfork on tegutsenud alates 1996. aastast ning vahendab igapäevaselt muusika- ja popkultuuriuudiseid ning arvustusi.