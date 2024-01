Elton John liitus Emmy, Grammy, Oscari ja Tony võitjate klubiga

Elton John pälvis 15. jaanuaril parima otsesaate Emmy Disney+ platvormil linastunud kontsertfilmiga "Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium", mis võeti üles Johni "Farewell Yellow Brick Road" tuuri raames. Elton John ei saanud auhinna üleandmisel põlvevigastuse tõttu ise kohal viibida, kuid andis oma sõnad edasi läbi oma publitsisti.

"Mul on äärmiselt hea meel liituda uskumatult andeka EGOT-i võitjate seltskonnaga. See teekond praeguse hetkeni on olnud täis kirge, pühendumust ja mu fännide kõikumatut toetust üle kogu maailma. Tänane õhtu on tunnistus kunsti väest ja rõõmust, millega see meie elusid täidab. Aitäh kõigile, kes on mind mu karjääri jooksul toetanud, ma olen äärmiselt tänulik," sõnas John enda tänuavalduses.

Elton John on võitnud 6 Grammyt, esimese neist võitis ta 1987. aastal laulu "That's What Friends Are For" eest. 1994. aastal võitis ta Oscari "Lõvikuningas" kõlanud laulu "Can You Feel the Love Tonight" eest. Parima originaalmuusika Tony pälvis ta 2000. aastal muusikalile "Aida" kirjutatud muusika eest.

Elton John on kolmas pop-artist, kes EGOT-i seltskonnaga liitunud. Enne teda jõudsid sama saavutuseni veel John Legend ja Jennifer Hudson.