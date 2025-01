Galerii: Eesti Muusikaauhindadel võidutsesid Nublu ning 5miinust ja Puuluup

Möödunud aastal ühise albumi "Kannatused ehk külakiigel pole stopperit" välja andnud 5miinust ja Puuluup viisid koju kolm auhinda: aasta folk-, etno- või rahvalik album, aasta ansambel ja aasta album.

Samuti viis koju kolm auhinda koju Nublu: aasta popartist, aasta laul ("Push It" koos Maria Kallastuga) ja aasta muusikavideo.

Kaks auhinda viisid koju Mari Jürjens ja Florian Wahl. Mari Jürjens pälvis aasta autorilaulualbumi ("... aga samas...") ja aasta naisartisti preemia. Florian Wahl viis albumi "Flo raadio" eest koju aasta meesartisti ja aasta alternatiiv- / indie-albumi preemia.

Eesti Muusikaauhindade võitjad valis 159-liikmeline žürii. Delfi portaalis selgitati rahvahääletusel välja aasta muusikavideo. Tunnustuse panuse eest Eesti muusikasse pälvis laulukirjutaja, produtsent ja muusik Sven Lõhmus.



Eesti Muusikaauhinnad 2025 võitjad:

AASTA DEBÜÜTALBUM

Inga "Nocturnal Orange"

Karl Killing "37"

Valge Tüdruk "EMO G"

AASTA ROKKALBUM

DND "Viimane kustutab tule"

Kosmikud "Surm Lõuna-Saksamaal"

Wiiralt "Mees su mäng on mängitud"

AASTA AUTORILAULUALBUM

Eesti Keeled "Pildid"

Mari Jürjens "… aga samas …"

Vaiko Eplik ja Eliit "Lähen müüjaks"

AASTA METAL-ALBUM

Goresoerd "Inkvisiitor"

Horror Dance Squad "All I See Is Black"

Pedigree "The Recidivist"

AASTA KLASSIKAALBUM

Jüri Reinvere "Ship of Fools", esitajad Eesti Festivaliorkester, dirigent Paavo Järvi, solistid Maarika Järvi, Monika Mattiesen

Aare-Paul Lattik "Tallinn Cathedral Organ", esitaja Aare-Paul Lattik

Shostakovich Symphony No.13. Arvo Pärt "De profundis", esitajad Eesti Rahvusmeeskoor, kunstiline juht Mikk Üleoja, BBC Philharmonic, dirigent John Storgårds, solist Albert Dohmen

AASTA POPARTIST

Eleryn Tiit

Karl Killing "37"

Nublu

AASTA NAISARTIST

Eleryn Tiit

Mari Jürjens "… aga samas …"

Maria Kallastu

AASTA MEESARTIST

Florian Wahl "Flo Raadio"

Karl Killing "37"

Nublu

AASTA ELEKTROONIKAALBUM

Ajukaja ja Mart Avi "Death of Music"

Bert On Beats "Six"

Luurel Varas "244 ALF"

AASTA ALTERNATIIV- / INDIE-ALBUM

Erki Pärnoja "Rumba"

Florian Wahl "Flo Raadio"

Night Tapes "Assisted Memories"

AASTA ETNO-, FOLK-, VÕI RAHVALIK ALBUM

5miinust ja Puuluup "Kannatused ehk külakiigel pole stopperit"

6hunesseq "Ma olen maa peal v66ras"

Cätlin Mägi ja EstPipes "Torupilli kuninganna kroonimine"

AASTA HIPHOP- / RÄPPARTIST

372Kaspar "Hasart"

Säm "Südamelt ära"

Villemdrillem

AASTA JAZZ-ALBUM

Ain Agan/Teemu Viinikainen/Mihkel Mälgand/Mika Kallio/Karmen Rõivassepp "New Moon"

Estonian Voices "Kallimale"

JT Conception "How Far Can You Go?"

AASTA ANSAMBEL

5miinust ja Puuluup "Kannatused ehk külakiigel pole stopperit"

Night Tapes "Assisted Memories"

Vaiko Eplik ja Eliit "Lähen müüjaks"

AASTA MUUSIKAVIDEO

5miinust ja Puuluup "Kannatused ehk külakiigel pole stopperit"

Nublu ja Maria Kallastu "Push It"

Tommy Cash "Untz Untz"

AASTA LAUL

5miinust ja Puuluup "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Florian Wahl "Mu vend on lesbi"

Karl-Erik Taukar "Cuba Libre"

Lenna "Maailmalõpu eel"

Nublu ja Maria Kallastu "Push It"

AASTA ALBUM

5miinust ja Puuluup "Kannatused ehk külakiigel pole stopperit"

Estonian Voices "Kallimale"

Florian Wahl "Flo Raadio"

Säm "Südamelt ära"

Vaiko Eplik ja Eliit "Lähen müüjaks"